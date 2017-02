Franz Grandits: Unermüdlicher Helfer mit 80

Der Stinatzer Franz Grandits engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in Burkina Faso. Mit seinem Verein „Hilfe direkt“ realisierte er etliche Projekte wie Schulen, Waisenhäuser und Spitäler. Heute reist der 80-Jährige wieder nach Afrika, um seine Hilfe fortzusetzen.

Franz Grandits reist zum mittlerweile 54. Mal nach Burkina Faso. Begleitet wird der pensionierte Tischlermeister von Franz Tschida aus Illmitz, einem langjährigen Mitstreiter. Das letzte Mal war Grandits vergangenen November in Burkina Faso. Drei Wochen wird er diesmal in Afrika bleiben, und es gibt wieder viel zu tun. „Es sind wieder einige Baustellen zu übergeben“, erzählte der 80-Jährige vor seiner Abreise. Unter anderem wird Grandits eine Kirche, die 500 Menschen Platz bietet, ihrer Bestimmung übergeben. Das Gotteshaus wurde von einer Familie finanziert, die anonymen bleiben möchte.

Auch eine neue Schule wird Grandits eröffnen - es ist die 42. Schule, die mit seiner Hilfe gebaut werden konnte. Mittlerweile gehen 17.000 Kinder in „seine“ Schulen. Grandits bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Er lässt in Burkina Faso Facharbeiter ausbilden, gründet Firmen und schafft so Arbeitsplätze. Durch seine Projekte haben 500 Menschen dauerhaft Arbeit. Das Land mit seinen 13 Millionen Einwohnern zählt zu den ärmsten der Welt.

