Ermittlungen in zwei schwierigen Fällen

Die Beamten der Landespolizeidirektion ermitteln derzeit in zwei schwierigen Fällen. Einerseits muss geklärt werden, warum ein Mann in Neusiedl auf die Bahngleise gekommen ist und getötet wurde. Andererseits beschäftigt ein mysteriöser Unfall die Polizei.

Ein 83-jähriger Mann wurde am Wochenende zwischen Mönchhof und Frauenkirchen, schwer verletzt, wie es vorerst hieß, am Straßenrand liegend von einem Polizisten gefunden. Der Mann galt seit einigen Stunden als vermisst. Zu Beginn der Ermittlungen ging die Polizei von einem Unfall, verursacht durch ein Auto aus - mehr dazu in Mönchhof: 83-Jähriger verletzt gefunden.

Am Dienstag gab die Polizei bekannt, dass die Verletzungen auch von einem selbst verursachten Sturz herrühren könnten. Teile eines Fahrzeuges wurden jedenfalls nicht gefunden. Die Verletzungen des Pensionisten stellten sich als nicht so schwer wie ursprünglich angenommen heraus. Trotzdem: Das Opfer kann sich an den Vorfall nicht erinnern. Die Ermittler untersuchen jetzt noch die Kleidung des Mannes nach etwaigen Unfallspuren - ein Ergebnis sollte in Kürze vorliegen.

Zugsunfall ungeklärt

Ganz anders die Situation im zweiten Fall: Montagfrüh wurde ein 20-jähriger Mann im Neusiedler Bahnhof von einem Zug erfasst und getötet. Trotz intensiver Ermittlungen ist bis dato nicht klar, warum der Mann vor den Zug geraten ist. Es könne noch nichts ausgeschlossen werden, hieß es am Dienstag von der Polizei, die Ermittlungen würden in jedem Fall noch einige Zeit dauern.