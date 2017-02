Fußball-Kooperation mit Theresianum

Die Neue Mittelschule Theresianum Eisenstadt und der burgenländische Fußballverband haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde diese Woche unterzeichnet. Die Zusammenarbeit besteht seit 2011.

Die Kooperation soll Burschen zwischen zehn und 14 die bestmögliche Kombination aus schulischer Ausbildung und professionellem Fußballtraining ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit soll das Heranführen junger Spieler an die Anforderungen in der Fußball-Akademie Burgenland gewährleistet werden.

Der burgenländische Fußballverband und das Theresianum Eisenstadt sind von der Zusammenarbeit so überzeugt, dass diese unbefristet verlängert wurde. „Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Kooperation ausgezeichnet ist. Wir haben jetzt vier Jahre Erfahrung. Die sportlichen Verantwortlichen hier im Hause sind auch sehr eng mit dem Fußballverband verbunden, daher ist es selbstverständlich, dass wir diese Kooperation verlängert haben“ so BFV-Präsident Gerhard Milletich.

ORF

Talenteförderung für Fußball

„Schulisch sind sie tipp-top ausgebildet und natürlich auch sportlich. Ich denke, dass die Talenteförderung der große Nutzen ist. Wir können die Kinder, wenn sie es schaffen, in die Fußballakademie mit entsprechenden Fertigkeiten weitergeben“, sagte Schuldirektor Johannes Pachinger.

Rund 25 Kinder pro Jahrgang, die meisten davon Buben, kommen in die Fußballklasse. Bewerber gibt es doppelt so viele. Die Kinder sind meist schon ins Fördersystem des BFV integriert. Die Sportlehrer an der Schule wiederum kennen ihre Schüler von der Arbeit als BFV-Nachwuchsbetreuer. Das soll für Kontinuität in der sportlichen Betreuung sorgen.

Basis für Akademie-Spieler

„Wenn die Kinder zu uns in die erste Klasse kommen, kann es passieren, dass wir die Spieler, die den Sprung in die Akademie schaffen, von der ersten Klasse NMS bis zur U18 weiter betreuen können“, so Manuel Takacs, Projektleiter Fußball am Theresianum Eisenstadt. Die Buben haben jedenfalls die Hoffnung, dass sie es bis zum Profi-Fußballer schaffen könnten.

Takacs ist Nachfolger von Franz Ponweiser, der seit Beginn des Jahres die Fußball-Akademie Mattersburg leitet. Dorthin soll der Weg der größte Talente auch führen, 18 Burschen haben diesen Sprung in den vergangenen drei Jahren geschafft, zur Freude des Aufsichtratsvorsitzenden der Akademie, Christian Illedits. „Das ist eigentlich der Beweis dafür, wo die Basis für zukünftige Akademie-Spieler und hoffentlich auch für künftige Profis gelegt wird“, so Illedits.

Abstimmung von Sport und Schule

An der NMS Thersianum gibt es für Schüler mit Fußball-Schwerpunkt sieben Mal Sport pro Woche, vier Mal davon steht Fußball auf dem Stundenplan. Sport und Schule werden bestmöglich aufeinander abgestimmt. Laut Takacs tauschen sich die Trainer untereinander immer aus und stimmen die Trainingsinhalte gut aufeinander ab.

Die nächsten Ziele an der Schule stehen schon fest: ein gutes Abschneiden in der Fußball-Schülerliga und vielleicht mehr Mädchen für den Fußball-Schwerpunkt zu begeistern.