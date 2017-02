Mario Baier verlässt Burgenland Tourismus

Überraschung im Burgenland Tourismus: Tourismusdirektor Mario Baier legt sein Amt mit Ende Februar zurück. Baier hat mit ORF-Burgenland-Reporterin Alexandra Strobl über die Gründe für seine Entscheidung gesprochen.

Er habe sich aus persönlichen Gründen nach sieben Jahren im Burgenland Tourismus entschlossen, jetzt wieder neue Wege zu gehen, so Baier. Die erreichten drei Millionen Übernachtungen im Burgenland seien ein großer Erfolg für ihn gewesen, aber jetzt würde es ihn wieder zu neuen Zielen ziehen, meinte Baier im Gespräch mit Alexandra Strobl. Sein Vertrag wurde erst vor knapp zwei Jahren um weitere fünf Jahre verlängert.

Noch keine konkreten Pläne

Es gäbe noch keine konkreten Pläne, er möchte jetzt auch im Bereich Fortbildung etwas machen und habe „zwei, drei Ideen“ und ein großes Netzwerk in der Tourismusbranche, welches er auch in Zukunft verstärkt für sich nutzen möchte, sagte Baier.

Auf die Frage, ob es eine rein persönliche Entscheidung sei, jetzt knapp zwei Jahre nach Vertragsverlängerung zu gehen, antwortete Baier, dass er im Tourismus immer viel unterwegs gewesen sei und es ihn einfach reizen würde, etwas Neues zu beginnen, es gäbe keine anderen Gründe.

ORF

„Intensive, schöne Zeit“

Als Mario Baier seinen Job beim Burgenland Tourismus antrat, war der Auftrag für eine Internationalisierung zu sorgen. Diese sei geglückt, so Baier, man konnte eine wesentliche Steigerung an Gästen aus den Nachbarländern verzeichnen. Über 20 Prozent Steigerung wurden bei den Ankünften erreicht und eben nun die drei Millionen Nächtigungen geknackt. Er freue sich, dass dies mit dem Team, dem Land Burgenland und der Tourismuswirtschaft gemeinsam erreicht wurde.

Für ihn sei die Zeit im Burgenland eine „sehr schöne, intensive Zeit“ gewesen, mit viel Arbeit, positiven Ergebnissen und er möchte keinen Tag der letzten sieben Jahre missen, so Baier.

„Gute Zusammenarbeit“

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) bedankten sich bei Baier in einer Aussendung für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. In den letzten Jahren habe der gebürtige Vorarlberger mit viel Geschick und Engagement den Tourismus im Burgenland erfolgreich geleitet und weiterentwickelt. Zahlreiche neue Projekte, so auch die Umsetzung des neuen Tourismusgesetzes, der Launch der Tourismusmarke „Urlaub mit Sonne drin“, sowie landesweite Marketing-Kooperationen, wie beispielsweise „Bühne Burgenland“, die „Pannonischen Natur.Erlebnis.Tage“ oder „Gans Burgenland“, seien unter seiner Leitung realisiert worden.