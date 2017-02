Athleten aus Uruquay zu Gast in Eisenstadt

In eineinhalb Monaten beginnen die Special Olympics in Schladming. Sportler aus 110 Nationen kommen nach Österreich, und sie lernen das Gastgeberland schon vor den Wettkämpfen kennen. In Eisenstadt sind Athleten aus Uruquay zu Gast.

Möglich wird das durch eine Partnerschaft der Landeshauptstadt mit dem Rotary Club Eisenstadt. Gemeinsam organisieren sie ein mehrtägiges Programm für die Athletinnen und Athleten aus Uruguay in Eisenstadt.

Fackellauf, Schlossbesichtigung, Tamburizza

„Das ist quasi das Vorprogramm zur eigentlichen Sportveranstaltung. Vom 14.März an, wo sie anreisen - bis zum 16.März, wo sie an die Sportstätten gebracht werden. Ab dem 17. März finden dann die eigentlichen Special Olympics in Graz und Schladming erst statt.“, erklärte Rotary Club-Präsident Dietmar Buxbaum den Zeitplan.

ORF

Geplant sind unter anderem ein Fackellauf, eine Schlossbesichtigung und ein Abend mit der Tamburizza Trausdorf. Dass man sich gerade für Uruguay entschieden hat, liegt vor allem an der Größe der Delegation.

Auch Oberpullendorf, Oberwart und Neusiedl dabei

Neben Eisenstadt beteiligen sich an den Special Olympics auch Oberpullendorf, Oberwart und Neusiedl am See. Sie alle sind sogenannte „Host Towns“. In Oberpullendorf werden Sportler aus Libyen bewirtet, in Neusiedl am See aus Montenegro und von der Isle of Man.