HAK Oberwart startet Business Kolleg

Die HAK Oberwart bietet ab dem kommenden Schuljahr ein Business Kolleg an - eine zweijährige weiterführende kaufmännische Ausbildung nach der Matura. Das Kolleg richtet sich vor allem an Absolventen einer AHS oder HTL.

Die HAK Oberwart bietet das Business Kolleg als erster Standort im Burgenland an. Die viersemestrige Ausbildung ist gratis, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die modulare Ausbildung am neuen Business Kolleg deckt die verschiedenen wirtschaftlichen Bereiche ab: Unternehmertum, Controlling, Steuern oder Management.

Gutes Angebot auch für Arbeitnehmer

Das viersemestrige Kolleg im Gebäude der HAK Oberwart richtet sich an Maturantinnen und Maturanten anderer Schulformen. HAK-Direktor Andreas Lonyai ist vom Kolleg überzeugt: „Gerade auch in der Kombination Technik und Wirtschaft ist das durchaus auch ein gutes Angebot an die Techniker. Wenn man an den Arbeitsmarkt denkt, dann ist das auch ein attraktives Angebot für Arbeitgeber, wenn man junge Menschen bekommt, die beidseitig und sehr breit ausgebildet sind“.

Auch der burgenländische Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz freut sich über das Business Kolleg. „Wenn ein HTL-Absolvent ein Unternehmen gründen möchte, dann fehlt ihm die kommerzielle, kaufmännische Ausbildung. Und das kann er sich hier in zwei Jahren aneignen“, so Zitz.

Klasse mit 25 Studierenden

Das Kolleg wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen und beinhaltet zudem die staatliche Unternehmerprüfung. „Wir sind quasi so eine Vorstufe mit diesem Kolleg zu einer Universitätsausbildung. Es wird auch bezüglich Bachelor zum Beispiel dann auch schon was angerechnet“, sagte Landesschulinspektorin Helene Schütz-Fatalin.

Geplant ist vorerst eine Klasse mit rund 25 Studierenden. Das Kolleg wird gratis sein - es gibt keine Studiengebühren. Die Literatur - also Bücher und Lernunterlagen - werden im Rahmen der Schulbuchaktion zur Verfügung gestellt.