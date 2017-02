Neue Schule für Sozialbetreuungsberufe

Im Südburgenland existiert die Schule für Sozialbetreuungsberufe schon seit 27 Jahren. Nun wird es diesen Schulzweig auch in Frauenkirchen geben. Nun läuft die Anmeldung für den ersten Jahrgang.

Die Voraussetzungen für die Aufnahme sind ein Mindestalter von 17 Jahren und der Abschluss einer mittleren oder höheren Schule oder einschlägige Lebenserfahrung. Die Schule existiert bereits seit 1990 in Pinkafeld und in Güssing. Neu ist nun der Schulzweig in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See).

„Wir werden hier ab dem Herbst 2017 eine zweijährige Fachausbildung mit den Schwerpunkten Alten- und Behindertenarbeit anbieten. Inkludiert ist die Pflegeassistenzausbildung“, erklärte Karl Hirt, der Direktor der Schule für Sozialbetreuungsberufe. Nach der zweijährigen Fachausbildung gibt es laut Hirt die Möglichkeit, ein Diplomjahr zu machen.

Niessl: „Für Menschen mit sozialer Einstellung“

Bis zu 30 Schülerinnen und Schüler werden aufgenommen. Für Landeshauptmann Hans Niessl, SPÖ definitiv eine Schule mit Jobchancen. „Das ist ein Angebot an all jene, die auch eine gewisse soziale Einstellung haben. Es ist wahrscheinlich nicht jeder für diesen Beruf geeignet. Aber es gibt sicher sehr viele, die geeignet sind und dieses Angebot annehmen werden“, so Niessl.

Anmeldeschluss für die Schule für Sozialbetreuungsberufe in Frauenkirchen ist Ende April - die Schule startet dann im Herbst, in den Räumlichkeiten der HAK Frauenkirchen.