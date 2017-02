Neue Direktorin im Theresianum Eisenstadt

Die höheren Schulen des Theresianum Eisenstadt haben mit Jahresbeginn eine neue Leitung bekommen. Edith Straussberger ist die neue Direktorin der katholischen Privatschule und somit die erste weltliche Direktorin an der Schule.

Die Wirtschaftspädagogin Edith Straussberger löst Sr. Johanna Vogl, die langjährige Direktorin des Theresianum ab. Straussberger war 15 Jahre lang in der Privatwirtschaft tätig und unterrichtet jetzt bereits seit zehn Jahren hier an der Schule.

ORF

Mehr Platz für Innovation

„Ich habe das Glück, auf ein stabiles Fundament aufbauen zu können. Die Schule steht sehr gut da und wir haben einen exzellenten Ruf als katholische Privatschule“, freut sich Edith Straussberger über ihre neue Position. Auf die Lorbeeren möchte sie sich allerdings nicht ausruhen: „Unsere Ziele sind, auf Basis unserer christlichen Werte die Tradition zu leben, aber auch mehr Platz der Innovation zu geben“.

ORF

Die scheidende Direktorin Schwester Johanna Vogl kann auf viele bewegte Jahre zurückblicken, in denen es auch zahlreiche Veränderungen gegeben hat. „Es hat sich sehr viel entwickelt. 1999 waren drei-vier Computer im Haus. Auch bildungspolitisch hat sich viel verändert“, zieht Sr. Johanna Vogl Bilanz. Besonders gerne blickt sie auf jene Momente zurück, bei denen man Schülern helfen konnte, ihre eigenen Wege zu gehen.

Erste weltliche Direktorin

Bemerkenswert ist der Wechsel von den geistlichen Schwestern zur ersten weltlichen Direktorin: „Das hat sich ja abgezeichnet, wenn es weniger Schwestern gibt. Wichtig ist es, dass die Leitungs- und Führungsfunktion wahrgenommen wird.“, so Sr. Johanna Vogl.

ORF

Edith Straussberger will im Theresianum Eisenstadt einerseits Traditionelles und Altbewährtes weiterführen, andererseits will die neue Direktorin aber auch auf neue Strömungen reagieren. So wird beispielsweise seit kurzem im Unterrichtsfach „Küchen- und Restaurantmanagement“ die Zusatzqualifikation „Vegane Küche“ angeboten.