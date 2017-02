Slowakische Einbrecherbande gefasst

Die Polizei hat eine slowakische Einbrecherbande ausgeforscht, der 57 Einbrüche im Burgenland, Niederösterreich und Wien angelastet werden. Drei der Täter konnten festgenommen werden, zwei sind noch flüchtig.

Die Bande war auf Einbrüche in Kellerabteile und Autos spezialisiert. Bei einem Coup in einer Wohnhausanlage in Neusiedl am See wurden die Täter jedoch von einem Bewohner beobachtet. Die Bande wollte gerade Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Stichsägen aus den Kellerabteilen in ihr Auto verladen.

Der Zeuge sprach die Einbrecher an, worauf diese davonliefen. Einen der Täter verfolgte der Zeuge und lotste die Polizei zu ihm. Der zweite Täter wurde wenig später von den Polizisten gestellt. Bei den Einvernahmen kam zutage, dass die Bande mit drei weiteren Mitgliedern in verschiedenen Zusammensetzungen agiert hatte.

Gesamtschaden beträgt 58.000 Euro

57 Einbrüche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden den Tätern zur Last gelegt - mit einem Gesamtschaden von 58.000 Euro. Neben den zwei sofort Festgenommenen wurde wenig später ein weiteres Bandenmitglied ausgeforscht. Zwei der drei gestellten Täter sitzen in Untersuchungshaft, einer wird auf freiem Fuß angezeigt. Einen vierten Mann sucht die Polizei noch mit internationalem Haftbefehl. Eine Frau, die ebenfalls beteiligt gewesen sein soll, ist noch nicht ausgeforscht worden.