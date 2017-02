Initiative zur Stärkung des Lehrberufs

Unter dem Motto „Lehrberufe vor den Vorhang“ haben Wirtschaftskammer, der Landesschulrat und die Berufsschulen eine neue Informationskampagne gestartet. Jungen Menschen sollen die verschiedensten Lehrberufe schmackhaft gemacht werden.

840 Jugendliche haben sich 2016 für eine Lehre entschieden - das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von fünf Prozent. Für Gerhard Köppel von der Sparte Gewerbe und Handel in der Wirtschaftskammer sei diese Zahl sehr erfreulich.

Initiativen zur Stärkung der Lehrberufe

Laut Köppel soll dank mehrerer Initiativen das Ausbildungsmodell der Lehre gestärkt werden. Dazu zählen etwa die Aktionen wie „Profis von Morgen“ oder „Profis am Werk“. Mithilfe dieser Initiativen sollen Jugendliche die Lehrberufe kennen lernen können. „Es besteht die Möglichkeit zu Schnuppern und es gibt eine Berufspräsentation“, sagte Andrea Gottweis von der Wirtschaftskammer. Sie verwies dabei zudem auf den Lehrlingswettbewerb.

Große Karrierechancen im Tourismus

Auch in den Schulen werde die Berufsorientierung umfassend unterstützt. Im Burgenland gäbe es 41 Berufsorientierungslehrer, die in den Mittelschulen und den polytechnischen Lehrgängen die Jugendlichen auf die Berufe vorbereiten, so der Präsident des Landesschulrates Heinz Josef Zitz.

Besonders groß seien die Karrierechancen im Bereich Tourismus. Der Lehrberuf habe schöne Seiten: „Wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das ist ja was tolles“, meinte der zuständige Fachgruppenobmann Ernst Horvath. Davon abgesehen werden die Berufsschulen auf den neuesten Stand gebracht. Jene in Pinkafeld wird derzeit mit einer Investition von 8,5 Millionen Euro um- und ausgebaut, so Direktor Wilhelm Pfeiffer.