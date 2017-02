Friseur-Mord: Keine Spur von Täter

Am 16. November 2016 wurde ein 46-jähriger Friseur aus Klostermarienberg in seinem Geschäft in Wien erschossen. Vom Täter fehlt weiterhin jede Spur. Für Hinweise wurde vor kurzem eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt.

Der Frisier-Salon in der Wienerbergstraße in Wien ist versperrt, seit November steht er leer. Die Tat vom vergangenen November bleibt weiterhin rätselhaft. Immer noch ist völlig unklar, warum der Geschäftsinhaber, ein 46-jähriger Mann aus Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf), aus nächster Nähe niedergeschossen wurde - mehr dazu in Nach Mord: Ermittlungen laufen.

Mutmaßungen zu Motiv

Zum Motiv gebe es mehrere Mutmaßungen, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. „Es hat Überprüfungen in alle Richtungen gegeben. Aber davon zu sprechen, dass wir das Motiv kennen, können wir nicht“, so der Polizeisprecher.

20.000 Euro gibt es für Hinweise, die zum Täter führen - mehr dazu in 20.000 Euro für Hinweise zu Friseurmord. Trotzdem hat auch diese Belohnung die Polizei nicht weitergebracht. Es seien nur vereinzelte Hinweise eingegangen, heißt es.

„Und diese Hinweise haben auch nicht wirklich zu einer Spur geführt. Das Ganze ist schwierig, weil es von Anfang an Aussagen von Zeugen gegeben hat, die sich in Widersprüche verstrickt haben beziehungsweise haben sich Spuren verlaufen“, so Polizeisprecher Maierhofer.

Keine Ergebnisse trotz Zeugen

Die Tat passierte am hellichten Tag - und noch dazu vor Zeugen. Dennoch gibt es keine Hinweise, die die Polizei weiterbringen. „Die anwesenden Personen sind ganz genau vernommen worden. Es hat eine genaue Täterbeschreibung gegeben. Die Ermittlungen sind dann sofort angelaufen“, erklärt der Polizeisprecher.

Es habe auch zu Beginn der Ermittlungen gewisse Hinweise gegeben, die sich dann aber nicht erhärtet hätten. Damit steht die Polizei quasi wieder am Anfang der Ermittlungen zu einem Mordfall, der immer mysteriöser wird.