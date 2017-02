Parndorf: Jobmesse für Outlet Center

Das Designer Outlet Parndorf wird um 25 Shops erweitert, zu den 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen 300 dazu. Die Bewerber für die neuen Jobs stellen sich bei einer Jobmesse ihren potenziellen Arbeitgebern vor.

Das AMS Burgenland hat 80 Bewerberinnen und Bewerber für die Jobmesse mit dem Designer Outlet Parndorf unter mehr als 400 Interessenten ausgewählt. Sie werden sich am Donnerstag im Stundentakt im Pannoniatower bei den Vertretern von neun Shops präsentieren, erklärt der stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführer Manfred Breithofer.

„Die Eingeladenen haben die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit den einzelnen Shops, sich vorzustellen, sich anzuschauen, welche Shops das sind. Beide Seiten haben die Möglichkeit, sich zu beschnuppern. Und im besten Fall kommt ein Arbeitsverhältnis heraus“, so Breithofer.

60 von 80 sind Inländer

Von den 80 Bewerbern sind 60 beim AMS vorgemerkt, 20 von ihnen streben einen Jobwechsel an. Von Seiten der Landespolitik gibt es die Forderung an das AMS, dass die 300 neuen Jobs in Parndorf an möglichst viele Österreicher gehen sollten. Von den 80 Personen, die eingeladen wurden, sind 60 inländische und 20 ausländische potenzielle Arbeitskräfte.

„Aber auch von diesen 20 Arbeitskräften sind 14 beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Vorrangig ist unser Ziel, Personen, die beim AMS gemeldet sind, zuzuweisen. Wir halten uns da an die gesetzlichen Regelungen. Und bis dato läuft das sehr gut. Aus meiner Sicht sind diese 60 ein gutes Ergebnis“, so Breithofer dazu.

Shop-Eröffnungen im Frühjahr

Die neuen Shops im Outlet Center Parndorf suchen zum Beispiel Shopmanager, Verkäufer und Lagermitarbeiter. Derzeit wird die Verkaufsfläche im Outletcenter um 5.500 Quadratmeter erweitert. Die Eröffnung der bis zu 25 zusätzlichen Shops ist für Frühjahr geplant - mehr dazu in Outlet: Neue Shops bringen neue Jobs.

Link: