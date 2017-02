Nach Urteil: Arenaria bietet Gespräche an

Esterhazy und das Veranstaltungsunternehmen Arenaria haben dem Land ein Angebot zu umfassenden Gesprächen gemacht, heißt es von dieser Seite. Laut Urteil soll ja das Land eine Million Euro plus Zinsen an Arenaria zahlen.

Das Land wurde wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes verurteilt, nachdem Kulturförderung verweigert wurde - mehr dazu in Esterhazy klagt Kulturförderung ein. Die Aussagen von Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) bezeichnen Esterhazy und Arenaria als „skurril“.

Land vor Berufung

Bieler hatte erklärt, das Urteil bedeute, dass jeder Förderungswerber Geld bekommen müsse. Das Land soll nach der Entscheidung in erster Instanz jetzt eine Million Euro nachzahlen. Bieler will berufen - mehr dazu in Land beruft gegen „Millionen-Urteil“.