Landwirtschaft: Neue Wege gesucht

Die Landwirtschaft im Burgenland brauche eine Neuorientierung, sagt Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Sie hat deshalb eine Workshopreihe ins Leben gerufen, bei der Zukunftsstrategien für die burgenländische Landwirtschaft entwickelt werden sollen.

Die Landwirtschaft ist schon seit Jahren unter Druck. Viele Bauern können von ihrem Einkommen nicht mehr leben und geben schlussendlich auf. Die Initiative „Zukunft Landwirtschaft“ will hier helfen. Dabei wolle man Bauern und landwirtschaftlichen Produzenten neue Perspektiven und Vertriebswege aufzeigen, so Agrarlandesrätin Dunst beim Kick-off Workshop in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

ORF

Regionalität im Fokus

Unter anderem sollen Qualität, Frische, Regionalität und kurze Transportwege verstärkt in den Mittelpunkt der Vermarktung rücken. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Landwirten und Experten und wird von der Universität für Bodenkultur Wien und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau begleitet.

„Wir müssen dorthin kommen, dass die Landwirtschaft nicht ein dauernd subventionierter Wirtschaftszweig ist“, sagte Projektleiter Michael Förschner. Es müsse eine Möglichkeit geben, um in der Landwirtschaft ein vernünftiges Einkommen zu erzielen. Im Sommer sollen konkrete Projekte vorliegen, danach gehe es an die Umsetzung, so Förschner.