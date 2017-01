Iraner bei Messerstecherei schwer verletzt

In einer Asylunterkunft ist es am Montagabend in Eisenstadt zu einer Messerstecherei gekommen: Dabei ist ein 26-jähriger Mann aus dem Iran schwer verletzt worden.

Der Attacke soll ein Streit zwischen zwei iranischen Asylwerbern vorausgegangen sein. Ein 24-Jähriger Iraner griff dabei zu einem Küchenmesser und stach seinem Kontrahenten mehrmals in den Rücken. Der Verletzte wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und wird laut Polizei noch einvernommen. Das Opfer könne derzeit aus medizinischen Gründen nicht befragt werden, so die Landespolizeidirektion.