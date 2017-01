Hochsaison für Eistaucher im Neufelder See

Die Minustemperaturen bringen ideale Bedingungen für den Wintersport - für das Eislaufen auf den Seen zum Beispiel. So manche zieht es aber unter das Eis, denn erstmals seit vielen Jahren kann man im Burgenland wieder Eistauchen.

Derzeit finden wieder Eistauch-Kurse im Neufelder See statt. Während es am Sonntag draußen minus sechs Grad hatte, war das Wasser selbst mit plus drei Grad fast angenehm. Doch um in den See zu gelangen, müssen die Taucher zuerst beim Eishacken schwitzen. Georg Böhm aus Wien will in drei Jahren einen Film in Grönland drehen und dabei auch unter den Eisbergen filmen. Voraussetzung dafür sei aber der Eistauchschein. „Also bin ich jetzt da - nach fünf Jahren Warterei bis endlich einmal der See zufriert“, so Böhm.

Heuer lässt die Eisdecke des Neufelder Sees nichts zu wünschen übrig, das Eis ist etwa 20 Zentimeter dick. Der Kälte beim Eistauchen zu widerstehen, sei nur eine Frage der richtigen Adjustierung, meinte Per Doubek aus Neunkirchen, der beim Anziehen auf das Zwiebelsystem vertraute.

Faszinierende Unterwasserwelt Unter der Eisdecke erschließt sich den Tauchern eine faszinierende Unterwasserwelt und ein Anblick, wie es ihn im Neufelder See nur ganz selten gibt.

Nie ohne Leine tauchen

Durch die fast spiegelglatte Eisdecke kann man die Bewegungen der Taucher auch von oben verfolgen. Damit sie sicher zum Ausstieg zurückfinden, bleiben sie ständig an der langen Leine. Wenn man den Tauchern nachgehe, sehe man durch das klare Eis aufgrund des Atemverhaltens wie es den Tauchern gehe, sagte Günter Lorenc von der Tauchschule. Seine Aufgabe sei es, die Leine so gespannt wie möglich zu halten, damit die Taucher den kürzesten Weg zur Einstiegsstelle finden könnten.

ORF

Spielregeln beachten

Die Taucher bleiben höchstens 30 Minuten unter dem Eis und müssen dann heraus aus dem Wasser, um sich aufzuwärmen. Eistauchen sei überhaupt nicht gefährlich, wenn man sich an die Spielregeln halte, sagte Tauchlehrer Markus Lorenc: Es gebe eine Ein- und Ausstiegsstelle, man müsse eine gute Ausrüstung haben, die Erfahrung mitbringen und beim Tauchen Ruhe bewahren.

Außerdem sollte man nie alleine und ohne Sicherung durch eine Leine eistauchen. 2006 starben zwei Männer beim Eistauchen im Neufelder See, weil sie ohne Leine unter Wasser waren und die Ausstiegsstelle nicht mehr fanden.