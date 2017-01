Titelkampf der besten Skifahrer des Landes

Am Sonntag haben die besten Skifahrerinnen und Skifahrer aus dem Burgenland in Sankt Jakob im Walde um den Landesmeistertitel gekämpft. Bei tollen Bedingungen zeigten vor allem die Jungen gute Leistungen.

Skisport wird auch im Burgenland immer professioneller betrieben. Fast alle Mitglieder des Landeskaders der Alpinen gehen in eine der Ski-Schwerpunktschulen in Niederösterreich, der Steiermark oder Salzburg. Auch die neue Schülermeisterin Victoria Rosa vom „Skiklub Eisenstadt“ besucht das Trainingszentrum in Waidhofen/Ybbs und trainiert täglich. Ohne solche Schwerpunktschulen gehe es in Österreich nicht mehr, weil die Dichte in Österreich sehr groß sei, sagte BSV-Präsident Gerald Guttmann.

Ziel Weltcup

Klub- und Schulkollegin von Victoria Rosa ist die Meisterin in der allgemeinen Klasse, Laura Dorner. Sie hat im Skisport durchaus hohe Ambitionen und will in den Weltcup kommen. Meister bei den Burschen wurde Lukas Zapfel vom „Union Schiclub Pinkafeld“. Bei den Herren siegte wie im Vorjahr Andreas Guttmann, der die Rennen im Winter auch als Training für die Grasski-Saison nutzt.

70 Starter

70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diversen Altersklassen waren beim Riesentorlauf in St. Jakob im Walde am Start. Die Slalom-Landesmeisterschaft soll im März ausgetragen werden.