Betrunkener fuhr mit Auto auf Bahngleis

Am Samstag hat ein 39-jähriger Niederösterreicher in Purbach versucht, mit einem Pkw auf einem Bahngleis zu wenden. Der alkoholisierte Mann fuhr dann auf dem Gleis in Richtung Neusiedl am See.

Bei seinem Wendemanöver blieb der 39-Jährige zunächst mit seinem Auto stecken. Als er loskam, fuhr er noch zirka 300 Meter auf dem Bahngleis, bevor er die Feuerwehr verständigte.

STF Purbach

Die Feuerwehr Donnerskirchen hob das Auto mit einem Kranwagen vom Gleis. Auch die Feuerwehr Purbach war mit 15 Mann im Einsatz.

STF Purbach

Der Alkotest des Autofahrers war positiv. Dem 39-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.