Konservatorium: Tibor Nemeth neuer Direktor

Tibor Nemeth ist der neue Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums in Eisenstadt, der Ausbildungsstätte für Musikerinnen und Musiker. Er folgt Walter Burian, der nach 28 Jahren Leitung in Pension gegangen ist.

Der 55-jährige Tibor Nemeth wuchs als Sohn ungarischer Eltern in Oberösterreich auf und studierte in Wien Klavier und Komposition. Seine Werke werden von namhaften Ensembles im In- und Ausland aufgeführt.

Tibor Nemeth

Nemeth unterrichtet seit 15 Jahren am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt Komposition und Musiktheorie. Als neuer Direktor möchte er die internationale Vernetzung, um die sich schon sein Vorgänger Walter Burian bemüht hat, noch weiter verdichten. Außerdem möchte er die Erlangung des Hochschulstatus für das Joseph Haydn Konservatoriums vorantreiben.

Joseph Haydn Konservatorium

Durch eine seit 2006 bestehende Kooperation mit der Musikuniversität in Bratislava können Studierende schon jetzt mit dem akademischen Titel „Bachelor“ abschließen. Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt nimmt auch am Erasmus-Programm der Europäischen Union teil, das es jungen Musikerinnen und Musikern ermöglicht, einige Zeit an einer Partnerinstitution im Ausland zu studieren.

Im laufenden Ausbildungsjahr ist der neue Direktor Tibor Nemeth für 342 Studierende aus an die 30 verschiedenen Ländern verantwortlich und für 38 Lehrende in den Sparten Klassik sowie Jazz- und Popularmusik.