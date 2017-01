2.500 Teilnehmer auf Extrem-Tour

Mehr als 2.500 Frauen und Männer wollen am Freitag wieder Kälte und Wind trotzen und an ihre Grenzen gehen: Sie machen bei der „Burgenland Extrem Tour 2017“ rund um den Neusiedler See mit. Erstmals sind auch Radfahrer dabei.

Heuer gibt es gleich drei Wege bei der „Burgenland Extrem Tour“. Ausgangspunkt und Ziel der Seeumrundung bei widrigen Winterbedingungen für den Großteil der Wanderer ist Oggau, der Startschuss fällt um 4.30 Uhr. Rund 1.750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu Fuß auf der 120 Kilometer langen Originaltour unterwegs.

ORF

Radfahrer starten in Podersdorf

Zwei Stunden später, um 6.30 Uhr, starten etwa 130 Radfahrer in Podersdorf zu ihrer Extrem-Tour: Sie müssen den Neusiedler See dreimal umrunden. Die letzte Gruppe von weiteren 700 Wanderern ist dann ab 11.00 Uhr von Apetlon aus nach Oggau unterwegs und macht die halbe Tour.

ORF

Die verschiedenen Gruppen starten zeitversetzt, damit sie sich auf dem Rundkurs nicht zu stark in die Quere kommen. Der ORF Burgenland berichtet am Freitag in Radio und Internet laufend von der Extrem-Tour und das eisige Abenteuer ist natürlich am Abend auch ein Thema in „Burgenland heute“.