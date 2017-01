Erster Landtag begann mit Fragestunde

Bei der ersten Landtagssitzung 2017 sind am Vormittag die Sonnentherme Lutzmannsburg und der geplante Umbau des Kulturzentrums Mattersburg thematisiert worden. Am Nachmittag geht es um den Arbeitsmarkt.

Die Landesgesellschaft BELIG hat im Vorjahr zwei Architekten beauftragt, ein Gutachten zum Kulturzentrum Mattersburg zu erstellen.

Streitthema Kulturzentrum Mattersburg

Der Abgeordnete der Grünen Wolfgang Spitzmüller wollte von Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) wissen, was genau in diesem anscheinend brisanten Gutachten steht. Er sei in der BELIG operativ nicht tätig und kenne den Inhalt des Gutachtens nicht, so Bieler. Er habe sich aber erkundigt: Als eine erste Fassung des Gutachtens vorgelegt worden sei, habe die BELIG mit dem Bundesdenkmalamt schon konkrete Gespräche über eine Teilunterschutzstellung des Gebäudes geführt. Das Gutachten sei daher nicht mehr gebraucht worden. Nach Ansicht der BELIG liege die Endfassung des Gutachtens noch nicht vor, so Bieler.

Wolfgang Spitzmüller stellte folgende Zusatzfrage: „Ist Ihnen bewusst, dass Sie damit ein wesentliches Stück sozialdemokratischer Kulturgeschichte zu Grabe tragen?“ Darauf meint Bieler: „Ganz im Gegenteil, erstens hat das Bundesdenkmalamt und nicht Privatpersonen oder Zeitungen den Bescheid abgegeben. Zweitens wird der Bau sehr wohl gewürdigt, allerdings zu einem modernen, zeitgerechten Veranstaltungszentrum umgebaut.“

Vorbereitung für Aufnahmetest zum Medizinstudium

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz wollte von Gesundheitslandesrat Norbert Darabos(SPÖ) Details zu den Vorbereitungskursen für den Aufnahmetest zum Medizinstudium wissen, ob diese zielführend seien. Darabos bestätigte dies, sieht aber noch Verbesserungsmöglichkeiten. So würden diese Kurse ab heuer auch von den Fachhochschulen angeboten. Prinzipiell sollte die Anzahl der Studienplätze erhöht werden, so Darabos.

Privatisierung der Sonnentherme Lutzmansburg

ÖVP-Abgeordneter Thomas Steiner thematisierte in seiner Anfrage an Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) die vorerst gescheiterte Privatisierung der Sonnentherme Lutzmansburg: "Am 3. November 2016 haben Sie dann überraschenderweise angekündigt, die Therme nun doch nicht zu verkaufen. Wie erklären Sie der Öffentlichkeit diesen „Zick-Zack-Kurs“? Petschnig erwiderte: "Es gibt weder einen „Zick-Zack-" noch sonst einen Kurs. Das ist ein vernünftiger und professioneller Umgang mit dem Vermögen und dem Interesse von potentiellen Investoren.“

Am Nachmittag wird dann unter anderem über ausländische Arbeitskräfte am heimischen Arbeitsmarkt diskutiert.