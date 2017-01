Jürgen Vogl und Waldviertler Knödel

Mit maßgeschneiderten Kabarett-Programmen für Firmen hat die Karriere von Jürgen Vogl begonnen. Mittlerweile steht der gelernte Techniker mit dem 9. Programm „So oder so“ auf der Bühne. Es gibt Waldviertler Knödel.

Zutaten:

1 kg Erdäpfel, mehlig

2 EL Weizengrieß

2 EL Erdäpfelmehl

Salz

Zubereitung:

Die Hälfte der Erdäpfel kochen, auskühlen lassen, schälen und durch ein Reibeisen drücken. Die andere Hälfte der Erdäpfel schälen und roh in kaltes Wasser hineinreiben. Eine halbe Stunde stehen lassen und die Erdäpfel anschließend durch ein Leinentuch in eine Schüssel abseihen. Das Tuch dabei mehrmals gut ausdrücken. Es soll möglichst wenig Feuchtigkeit in den Erdäpfeln zurückbleiben.

Sendungshinweis „Mahlzeit Burgenland“, 27.1.2017

Die rohen mit den gekochten Erdäpfeln vermischen. Die Stärke, die sich am Topfboden des abgegossenen Erdäpfelwassers abgesetzt hat, vom Boden ablösen, mit Weizengrieß, Erdäpfelmehl sowie etwas Salz vermischen und mit den Erdäpfeln zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Hände etwas anfeuchten und nicht zu kleine Knödel formen. Salzwasser zum Kochen bringen, Waldviertler Knödel einlegen und je nach Größe 15 bis 20 Minuten schwach wallend kochen lassen.

Die Waldviertler Knödel können auch mit Fleischresten, Speck oder Grammeln gefüllt werden.