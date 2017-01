Sonnenland Schule klagt auf Gleichstellung

Der Schulvorstand der Sonnenland Schule in Eisenstadt will die Gleichstellung der Schule mit anderen konfessionellen privaten Schulen erreichen. Die Schule hat sich einer Sammelklage beim Verfassungsgerichtshof angeschlossen.

63 Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und 14 Jahren besuchen derzeit die Sonnenland Schule in Eisenstadt. Dort wird nach Waldorfpädagogik unterrichtet. Dieser Privatschulbesuch kostet pro Kind 390 Euro im Monat.

Sammelklage des Dachverbands der Privatschulen

Peter Sauberer, Vorstand der Sonnenland Schule erklärt: „Die Personalkosten katholischer- oder evangelischer Privatschulen werden bis zu 80% gefördert, jene bei nicht-konfessionellen nur zu etwa 10%.“ Um eine Gleichstellung mit konfessionellen Privatschulen zu erreichen, hat sich der Schulvorstand nun einer Sammelklage des Dachverbands der Privatschulen beim Verfassungsgerichtshof angeschlossen.

„Kinder sollen Kind sein dürfen“

Im Wald lernen, beim Rechnenlernen Seil springen - das klingt für manche wie ein Schulschlaraffenland. In der Sonnenland Schule, wo nach der Waldorfpädagogik unterrichtet wird, ist das Alltag. Der Tag fängt immer um 9.00 Uhr an. Laut Schlafforschern keine schlechte Idee. Sie sagen, Kinder seien um 9h munterer und aufnahmefähiger als um 8h.

Waldorfpädagogik 1919 von Rudolf Steiner mit Emil Molt, Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, für die Arbeiterkinder in Stuttgart gegründet

Maria Reisinger aus Loretto kann der Philosophie der Sonnenland Schule sehr viel abgewinnen: „Ich möchte meinen Kindern ermöglichen Kind zu sein, ohne Druck zu lernen, ihre Kindheit zu genießen und im Ganzen wahrgenommen zu werden.“ Regina Thurner unterrichtet an der Sonnenland Schule in Eisenstadt, wo Schreiben, Lesen und Rechnen spielerisch erlernt wird. „Ich habe in anderen Schulen viel hospitiert, auch in Regelschulen, im Zuge meines Studiums. Vor allem in den unteren Klassen lernen Kinder mehr über Bewegung und motorische Spiele“, so die Lehrerin.