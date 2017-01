Oberwarter Baumesse öffnet wieder ihre Pforten

In Oberwart beginnt heute die Baumesse. Sie ist die größte burgenländische Fachmesse. Rechtzeitig vor Beginn der Bausaison zeigen Aussteller aus dem In- und Ausland, was es alles rund um das Bauen Neues gibt.

Mit rund 300 Ausstellern ist das Oberwarter Messezentrum auch diesmal komplett ausgebucht. Auf der 27. Oberwarter Baumesse wird in erster Linie vorausschauendes Bauen und Renovieren thematisiert. Zahlreiche Aussteller bieten diverse Innovationen zum Bereich intelligentes Wohnen an. Barrierefreiheit sowie Pool und Garten seien weitere große Themen, so Messeveranstalter Markus Tuider.

Traditionell stark vertreten ist der gesamte Energiebereich: ob Solar, Photovoltaik, Erdwärme oder Holz - das Angebot ist umfangreich. Die meisten Aussteller in diesem Bereich kommen aus der Region. Die Baumesse dauert bis Sonntag.