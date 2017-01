„Gemeinsam.Sicher“ kommt österreichweit

Unter dem Motto „Gemeinsam.Sicher“ ist in Eisenstadt ein vom Innenministerium initiiertes Pilotprojekt umgesetzt worden. Diese Projekt soll nun auf ganz Österreich ausgedehnt werden.

Eisenstadt war eine von vier Städten in Österreich, in denen das Pilotprojekt „Gemeinsam.Sicher“ gelaufen ist. 16 Eisenstädterinnen und Eisenstädter brachten sich dabei als „Sicherheitsbürger“ ein - mehr dazu in Details zu „Gemeinsam sicher“ präsentiert.

ORF

Bis Ende des Jahre soll die Initiative in ganz Österreich umgesetzt werden. Das gab der Abteilungsleiter im Bundeskriminalamt, Gerhard Lang, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Eisenstadt bekannt. Wir haben für jedes Bundesland ein eigenes Team bereits ausgebildet", erläuterte Projektleiter Lang. In jeder Polizeiinspektion soll es „Community-Polizisten“ geben. Bei den Gemeinden, wo es keine Polizeistation mehr gibt, würden individuelle Lösungen gesucht, erklärte der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching, der im Burgenland Projektverantwortlicher ist.

Keine Konkurrenz zu „Sicherheitspartnern“

Im Burgenland sei man bereits dabei diesbezüglich Gespräche mit allen Bürgermeistern zu führen, so Fasching. Bis Ende des Jahres solle es im Burgenland in jeder Gemeinde einen Ansprechpartner der Polizei geben. Eine Konkurrenz zu den von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) lancierten „Sicherheitspartnern“ sieht man nicht. Das Projekt der Polizei sei ehrenamtlich aufgebaut. Man setze auf Freiwilligkeit.

Das Pilotprojekt startete bereits im April 2016 in Eisenstadt, Graz und den Bezirken Schärding und Mödling sowie später auch in Teilen Wiens. Bei der Initiative soll der Kontakt zwischen Polizei und Bürger wieder gestärkt und das Sicherheitsgefühl gehoben werden. Ansprechpartner aus der Polizei und der Bevölkerung stehen dabei im regelmäßigen Kontakt, wodurch Anliegen der Bürger weitergegeben werden sollen. Die Erfahrungen aus den Pilotgebieten sollen nun in die bundesweite Umsetzung einfließen.