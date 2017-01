Erhitzte Wasserleitung Ursache für Großbrand

Nach umfangreichen Erhebungen und Befragungen konnten die Brandermittler der Polizei die Ursache für den Großbrand in einer Logistikfirma in Wimpassing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) herausfinden: Eine erhitzte Wasserleitung dürfte das Feuer ausgelöst haben.

Da der Teil der Halle, in dem das Feuer ausgebrochen war, eingestürzt ist, war es sehr schwierig, mögliche Brandquellen auszumachen, hieß es von der Polizei - mehr dazu in Schwierige Suche nach Brandursache. Zudem mussten die Brandermittler lange auf ihren Einsatz warten, weil die Löscharbeiten an die 30 Stunden dauerten, zum Teil wird noch immer Brandwache gehalten - mehr dazu in Brand in Wimpassing führte zu Rekordeinsatz.

Günter Prünner

Die Brandermittler arbeiten am Abschlussbericht, um 14.00 Uhr soll er vorliegen.