Regierung tagte in Mattersburg

Um den Bürgerinnen und Bürgern näher zu sein, hat das rot-blaue Regierungsteam am Dienstag in der Bezirkshauptmannschaft in Mattersburg getagt. Dabei ging es etwa um den Ausbau von Kindergärten. Darüber hinaus hatte die Bevölkerung Gelegenheit, sich von Experten beraten zu lassen.

„Landesregierung vor Ort - Service und Beratung“ unter diesem Motto werden in allen Bezirkshauptmannschaften Regierungssitzungen abgehalten. Bei diesen Sitzungen gehe es darum, die regionalen Probleme aber auch Vorhaben zu diskutieren, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

44 Beschlüsse gefasst

In der Sitzung am Dienstag wurden 44 Beschlüsse gefasst, etwa das Kindergarten-Bauprogramm 2016 bis 2017 mit einem Budget von 1,4 Millionen Euro oder der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) kündigte zudem an, sich auf Bundesebene für die Schaffung eines Lehrberufes für Polizistinnen und Polizisten stark zu machen.

Die Regierungssitzung in Mattersburg war nach Oberwart und Jennersdorf die dritte dieser Art. Die nächste Regierungssitzung in einer Bezirkshauptmannschaft findet am 4. April in Oberpullendorf statt.