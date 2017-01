Feuerwehrumfrage für ÖVP „peinlich“

Von der ÖVP Burgenland kam am Dienstag Kritik an der von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) initiierten Feuerwehrumfrage. Das Ergebnis der Umfrage sei peinlich, so ÖVP-Sicherheitssprecher Rudolf Strommer.

Von den rund 17.000 Feuerwehrmitgliedern nahmen zwölf Prozent an der Online-Umfrage teil. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für das neue Feuerwehrgesetz dienen - mehr dazu in Feuerwehrumfrage: Ergebnisse liegen auf. ÖVP-Sicherheitssprecher Strommer bezeichnete die Umfrage als gescheitert, die Rücklaufquote sei peinlich. Außerdem seien entscheidende Fragen - etwa zur Finanzierung - nicht gestellt worden, sagte Strommer, der selbst Feuerwehrmitglied ist. Gemeinden sollte sich bei Investitionen, die die Feuerwehren betreffen, auf eine fixe Förderquote verlassen können. Die Landesförderung für die Feuerwehren beträgt derzeit 2,5 Millionen Euro. Dieser Betrag sollte deutlich erhöht werden, so Strommer.

Steuererleichterungen und Sonderurlaub gefordert

Weiters sprach sich die ÖVP - genauso wie die Liste Burgenland - für einen Wegfall der Mehrwertsteuer beim Kauf von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten aus. Weiters sollten Feuerwehrleute, die in der Privatwirtschaft tätig sind, die gleichen Rechte haben wie jene im öffentlichen Dienst. Landes- und Bundesbediensteten wird jährlich bis zu zehn Tage bezahlter Sonderurlaub für Einsätze und Schulungen gewährt.