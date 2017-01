Schwierige Suche nach Brandursache

Nach dem Brand am Sonntag in einer Lagerhalle in Wimpassing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist die Brandursache noch unklar. Die Arbeiten der Ermittler gestalten sich schwierig, weil der Brandherd unter dem eingestürzten Teil der Halle liegt, hieß es am Dienstag von der Polizei.

In der Halle hätten sich keine potentiellen Brandverursacher, wie etwa elektrische Geräte, befunden, sagte Polizeisprecherin Daniela Landauer. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten.

Günter Prünner

Etwa 2.000 Quadratmeter der Lagerhalle eines Logistikunternehmens wurden zerstört, zwei Drittel konnten gerettet werden. In der Halle wird hauptsächlich Papier gelagert. Insgesamt waren mehr als 500 Feuerwehrmänner von Sonntagvormittag bis Montagnachmittag im Einsatz - mehr dazu in Brand in Wimpassing führte zu Rekordeinsatz.