Tödlicher Skiunfall: Obduktion ergab Genickbruch

Nach dem Tod eines 62-jährigen Skifahrers aus Eisenstadt am Samstag im Skigebiet Hauser Kaibling in der Steiermark ist die Todesursache geklärt. Der Mann starb an einem Genickbruch. Das ergab die Obduktion.

Der Burgenländer war mit einem 37-jährigen Snowboarder aus Oberösterreich zusammengeprallt. Bei der Einvernahme gab der 37-Jährige laut Polizei an, dass ihn der Skifahrer aus Eisenstadt gerammt habe. Mittlerweile hat sich auch ein Zeuge gemeldet, der die Aussagen des Snowborders bestätigte - mehr dazu in Nach tödlichem Skiunfall: Obduktion angeordnet.