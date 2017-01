Winzer im Visier von Betrügern

Burgenländische Weinhändler und Winzer sind in das Visier von Betrügern geraten. Immer wieder gibt es derzeit größerer Bestellungen aus Großbritannien. Dabei allerdings werden Firmenadressen missbraucht. Die Wirtschaftskammer hat nun eine offizielle Warnung herausgegeben.

Bei einem Winzer seien beispielsweise wurden 30.000 Flaschen bestellt worden, er sei sei aber rechtzeitig stutzig geworden, so Peter Wrann, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland. Anfragen an das AußenwirtschaftsCenter in London hätten ergeben, dass die Identität von renommierten Firmen missbraucht wird.

Wirtschaftskammer bietet Hilfe an

Die Unternehmen würden zwar existieren, allerdings seien die Kontaktdaten gefälscht. Die Betrüger würden den Firmennamen eines bestehenden Unternehmens nutzen, um eine Warenlieferung an eine andere Adresse zu erschleichen. „Das schaut alles echt aus, ist es aber nicht“, so Wrann. Jeder, der eine derartige Bestellung erhält, sollte sich zwecks Überprüfung mit der Wirtschaftskammer in Verbindung setzen.

