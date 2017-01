Burgenland bei Ökoenergie im Spitzenfeld

Das Burgenland ist in Sache Ökoenergie im Bundesländervergleich unter den Spitzenreitern. Das zeigt der aktuelle „Bioenergie-Atlas Österreich". Demnach liegt das Burgenland mit seinem Anteil an erneuerbarer Energie an zweiter Stelle.

Österreich hat gemäß EU-Richtlinie einen Anteil an erneuerbaren Energien von 33 Prozent am Brutto-Endenergieverbrauch und rangiert damit innerhalb der EU hinter Schweden, Litauen und Finnland an vierter Stelle. Unter den Bundesländern gibt es jedoch große Unterschiede. Der Anteil erneuerbarer Energien schwankt zwischen 51,8 Prozent in Kärnten und 10,7 Prozent in Wien. Hinter Kärnten hält das Burgenland mit 47,4 Prozent den höchsten Anteil von erneuerbaren Energieträgern in Österreich.

100 Prozent Ökostrom

Die Elektrizität ist der Sektor mit dem höchsten Anteil an erneuerbaren Energien, er beträgt österreichweit fast 70 Prozent. Zu 100 Prozent Ökostrom ist es aber noch ein weiter Weg. Hier sind das Burgenland mit seiner Windkraft und Tirol dank seiner Wasserkraft absolute Vorreiter und die einzigen, die schon jetzt 100 Prozent Ökostrom erreichen.

Das Burgenland kann als einziges Bundesland auch bei der Fernwärmeproduktion einen Anteil von 100 Prozent erneuerbarer Energie aus Biomasse vorweisen. Zudem setzt das Burgenland neben Kärnten und der Steiermark für die Raumwärmeerzeugung den höchsten Anteile an Bioenergie ein - dazu gehören Brennholz, Hackgut, Pellets oder Holzbriketts.

