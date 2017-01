405 Unterschriften gegen orthodoxes Kloster

Der umstrittenen Bau eines orthodoxen Klosters in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) soll zum Thema einer Volksabstimmung gemacht werden. Das fordern 405 Menschen per Unterschrift.

Die Unterschriftenlisten wurden am Montag im Gemeindeamt abgegeben. Für die Abhaltung einer Volksabstimmung hätten 329 Unterschriften genügt. Noch ist die Volksabstimmung nicht fix. Die Gemeinde prüft derzeit die Gültigkeit der Unterschriften. Die Personen müssen im Wählerverzeichnis eingetragen, Geburtsdatum und Adresse korrekt angeführt sein.

ORF

Die griechisch-orthodoxe Kirche will in St. Andrä ein Kloster bauen. Dieser Plan stößt nicht überall auf Gegenliebe und sorgt schon seit mehr als einem Jahr für Diskussionen. Es gab schon eine Bürgerbefragung dazu, die den Gegnern nicht genügte - mehr dazu in St. Andrä mehrheitlich für Kloster. Das Kloster werde zu groß und sei überdimensioniert, lautet eines der Gegenargumente - mehr dazu in St. Andrä: Weihe auf dem See und St. Andrä: Weiter Zwist um Kloster.