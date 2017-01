Großbrand in Wimpassing: Einsatz dauert an

Seit mehr als 20 Stunden kämpfen die Feuerwehren in Wimpassing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gegen einen Brand in einer Lagerhalle. Insgesamt 500 Feuerwehrleute waren bzw. sind im Schichtdienst im Einsatz. Der Brand flammt immer wieder auf.

Das Feuer ist zwar unter Kontrolle, aber in der Halle werden Kartons gelagert, die teil noch brenne würden, so der Feuerwehrkommandant von Wimpassing Franz Zrim. Zudem sei die Halle einsturzgefährdet und man komme deshalb nicht richtig zum Brandherd dazu, so Zrim. Die Bezirkshauptmannschaft werde heute die weitere Vorgangsweise klären.

Etwa 2.500 Quadratmeter zerstört

Die Halle habe eine Größe von 6.500 bis 7.500 Quadratmeter, so Martin Mittnecker vom Landesfeuerwehrkommando Burgenland. Man habe die Halle in drei Brandabschnitte geteilt. Etwa 2.500 Quadratmeter seien abgebrannt, die übrigen Bereiche der Halle seien nicht betroffen. Demnächst werden die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen, so Mittnecker.

Die Lagerhalle gehört einem Logistikunternehmen. Das Feuer war Sonntagvormittag ausgebrochen, 16 Feuerwehren waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt - mehr dazu in Großbrand in Wimpassing.