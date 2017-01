Michael Dahl: Der Herr der Windräder

Er ist der Herr über insgesamt 224 Windräder im Burgenland: Der Deutsche Michael Dahl ist vor fast zwölf Jahren von Ostfriesland ins Burgenland gezogen. Hier überwacht er den Betrieb der heimischen Windräder.

Windenergie ist die große Leidenschaft des 54-jährigen Deutschen. In seinem Eisenstädter Büro sieht er auf mehreren Bildschirmen den Status der jeweiligen Windräder in den burgenländischen Windparks.

ORF

„Es ist wirklich spannend“

„Das fängt an von der Aerodynamik hin, bis über Hydraulik, Elektrotechnik, Elektronik. Das ist sehr komplex. So eine Windenergieanlage am Leben zu erhalten, ist schon spannend, muss man sagen. Es ist wirklich spannend“, so Dahl.

Dahl ist gebürtiger Ostfriese. Ab 2003 reiste er regelmäßig ins Burgenland, um als Sachverständiger die erste Ausbauphase der burgenländischen Windparks zu begleiten. Er kam, um zu bleiben.

ORF

„Irgendwann hat man mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe im Burgenland zu bleiben. Zeitgleich hat sich nämlich etwas nebenbei entwickelt - meine große Liebe zu meiner Frau hin. Wir haben uns zeitgleich kennengelernt, allerdings nicht im Burgenland, sondern über das Internet“, erinnert sich Dahl.

„Burgenländer sind wie Ostfriesen“

Der 54-Jährige stattet den Stützpunkten der Energie Burgenland regelmäßig Besuche ab. Mit den Burgenländern versteht sich der Ostfriese sehr gut. Der Charakter der Burgenländer ähnle stark dem des Ostfriesen. und deswegen versteht man sich auch sehr schnell. „Hat man einmal das Herz eines Burgenländers berührt, hat man auf ewig einen Freund“, so Dahl.

Zu seiner Arbeit gehört außerdem dazu, zwei Tage in der Woche zu den Windparks zu fahren. Windräder sind für Dahl ein Teil seines Lebens.