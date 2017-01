Wenige Blutkonserven: Spender gesucht

Das Rote Kreuz sucht dringend Blutspender, die Lagerbestände an Blut haben in Österreich ein kritisches Niveau erreicht. Zum einen liegt das an der andauernden Grippewelle, aber auch die Spitäler forderten viel Blut an.

Jeder kann in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu benötigen - sei es bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten. Derzeit werden die Blutreserven wegen der Grippewelle aber knapp, denn kranke Menschen dürfen kein Blut spenden und müssen bis zum nächsten Aderlass vier Wochen warten.

Mindler: Kritische Marke erreicht

Der Lagerstand habe die kritische Marke erreicht, sagte Tobias Mindler vom Roten Kreuz Burgenland. Allein in den Spitälern von Wien, Niederösterreich und Burgenland brauche man 135.000 Blutkonserven pro Jahr und da werde natürlich jede Spende dringend benötigt.

Am Freitag gab es eine Blutspendeaktion in Rohrbach bei Mattersburg - eine von mehreren an diesem Wochenende im Burgenland: Am Samstag kann in Rechnitz und Gattendorf, am Sonntag in Nickelsdorf, Parndorf, Unterfrauenhaid und Forchtenstein gespendet werden. Blut ist nur 42 Tage lang haltbar. Als Spender kommen alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren in Frage. Zur Spende ist ein Lichtbildausweis mitzubringen.

