Gesellschaftsfähig mit Vollbart?

Immer mehr Männer setzen auf Vollbart. Dabei wurde der Bart bis vor gar nicht so langer Zeit von vielen als unästhetisch und ungepflegt empfunden. Dem ist zwar nicht mehr so, aber, wird der Vollbart auch überall in der Gesellschaft gern gesehen?

Darf der Vollbart wirklich überall sein oder nicht - etwa im Job? Diese Frage sei nicht unbegründet, sagt die Soziologin Manuela Brandstetter. Bei Männer, die sich in verantwortungsvollen Position inszenieren, wäre ein Bart absolut kontraproduktiv - etwa bei Politikern, sagt Brandstetter. Politiker ohne Bart würden durch sachliche Nüchternheit bestechen. Politiker, die es wagen, Bart zu tragen, würden zeigen, dass sie Emotionalität haben. Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen drücke mit seinem Bart aus, dass er vertrauenerweckend sei, so die Soziologin - nach dem Motto: „Ich bin einer von euch.“

Ein Mann, der Bart trägt zeigt, „dass er als Mann nicht nur der kühle Repräsentant ist. Er muss Identifikationsobjekt sein. Also er muss nicht nur derjenige sein, der über den Dingen steht, sondern er muss auch derjenige sein, den man sich gerne nach Hause einladen würde, um ihn um seine Meinung zu bitten“, so Brandstetter.

Dass es mittlerweile zu mehr „Bart-Akzeptanz“ in der Gesellschaft gekommen ist, zeigt sich auch beim Bundesheer. Seit etwa einem halben Jahr dürfen Soldaten Bart tragen. „Das Militär ist verpflichtet, mit der Zeit zu gehen und daher hat man auch die Verhaltensregeln für Soldaten geändert“, sagt der stellvertretende Militärkommandant Gerhard Petermann.

Kein Bart gilt also für Politiker, Banker und Firmenvorstände. Kreative Köpfe, Designer, Ärzte und Journalisten können Bart tragen. Im Endeffekt entscheidet jeder Mann ohnehin selbst. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Auch „Burgenland heute“-Moderator Martin Ganster gehört mittlerweile zu den Vollbartträgern. Erstmals mit Bart zu sehen, ist er Freitagabend in „Burgenland heute“ ab 19.00 Uhr.