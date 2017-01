Rätselhafter Unfall geklärt

Nach einem Unfall Ende November in Unterpetersdorf (Bezirk Oberpullendorf), bei dem ein 29-Jähriger Mann schwer verletzt worden war, konnte die Polizei nun den fahrerflüchtigen Lenker ausforschen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann. Der Unfall gab damals Rätsel auf.

Der 29-jährigen Unterpetersdorfer war im November gegen 4.00 Uhr in seiner Heimatgemeinde auf der Straße liegend gefunden worden. Er war schwer verletzt und musste in der Intensivstation behandelt werden. Der Mann konnte sich an nichts erinnern - Rätselraten um Schwerverletzten.

Verdächtiger glaubte, Hasen überfahren zu haben

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, dürfte der 29-Jährige auf der Straße gelegen und vom Pkw des 25-Jährigen überfahren worden sein. Der Lenker glaubte, einen Hasen überfahren zu haben, sagte Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig. Kurze Zeit später sei er zu Fuß zur Unfallstelle zurückgegangen, hätte den Verletzten gesehen und den Notarzt verständigt, so Bachkönig. Dabei tat er so, als sei er zufällig an dem Unfallort vorbeigekommen.

ORF

Aufgrund von Zeugenaussagen sei man auf den 25-jährigen Lenker gestoßen, so Bachkönig. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges fand die Polizei außerdem Faserspuren von der Kleidung des Opfers am Unterboden - so konnte man dem Mann letztendlich die Tat nachweisen.