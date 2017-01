SPÖ legt Strategien gegen Arbeitslosigkeit fest

SPÖ-Klub- und Regierungsmannschaft sind am Donnerstag in Frauenkirchen zu einer zweitägigen Klubklausur zusammengekommen. Dabei wird das Arbeitsprogramm für die nächsten sechs Monate festgelegt. Ein Schwerpunkt dabei ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.

„Wir haben ein hervorragendes Wirtschaftswachstum. Wir wollen die gute Stimmung der Unternehmer jetzt auch nutzen, damit mehr Burgenländerinnen und Burgenländer wieder in Beschäftigung kommen“, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich zu Beginn der Klausur. „Wir wollen über 1.100 Arbeitsplätze in diesem Jahr schaffen“, so Hergovich.

Hohe Investitionen vorgesehen

Erreichen wolle man das mit der „höchsten Investitionsquote, die wir je gehabt haben“, so Hergovich weiter. Jeder fünfte Euro des Landesbudgets werde in Wachstum und Beschäftigung investiert. Die Arbeitslosigkeit ist im Burgenland in den letzten Monaten zwar leicht gesunken, insgesamt liegt sich aber auf einem Rekordniveau - mehr dazu in Rekord bei Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.

„Man muss schon dazu sagen, dass es dem Burgenland auch nicht leicht gemacht wird. Während andere Bundesländer eine Quote von ausländischen Mitarbeitern, die einpendeln maximal von vier bis fünf Prozent haben, haben wir 17 Prozent und da ist auch das Arbeitsmarktservice insbesondere die Geschäftsführerin gefragt, dass wir hier besser werden und die Burgenländerinnen und Burgenländer in Beschäftigung bringen. Würden wir das tun, hätten wir Vollbeschäftigung im Burgenland“.