Sicher nach Hause: Zehn Jahre Jugendtaxi

Vor zehn Jahren ist im Burgenland die Aktion Jugendtaxi von der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Verkehrsreferat und dem Landesjugendreferat ins Leben gerufen worden. Mittlerweile beteiligen sich 108 Gemeinden an dieser Verkehrssicherheitsinitiative.

Jugendliche sicher vom Fortgehen nach Hause bringen, das ist der Leitgedanke der Aktion Jugendtaxi und das sei wichtig, so Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ), seien doch Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Jugendlichen.

In den 108 Partnergemeinden können Jugendliche in ihrer Gemeinde Gutscheine zum halben Preis kaufen. Für den Restbetrag kommen die Gemeinden auf. Die Jugendlichen können so jederzeit kostengünstig und flexibel Taxidienste nutzen. Bisher sind schon 250.000 solcher ermäßigter Taxigutscheine im Wert von fünf Euro ausgegeben worden.

Projekt zeigt Wirkung

Das Jugendtaxi habe sich zur größten Initiative für Mobilität und Verkehrssicherheit in Österreich entwickelt, so der Obmann der Taxi-Innung Patrick Poten. „Im Bezirk Jennersdorf, wo das Jugendtaxi flächendeckend angeboten wird, gab es in den letzten fünf Jahren keine Jugendlichen, der tödlich verunglückt ist.“

Das Projekt wirke auch der Abwanderung im ländlichen Raum entgegen, sagte Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Weil gerade Mobilität oft von Jugendlichen in Verbindung gebracht wird mit Freiheit, Flexibiltät, Freizeitgestaltung“, so Eisenkopf.

Die Initiative soll nun auch in die Nachbarbundesländer expandiert werden. Einige Bürgermeister aus der Steiermark hätten ihr Interesse schon bekundet.

