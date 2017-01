Neuer Stützpunkt für Mobile Kinderkrankenpflege

Die Mobile Kinderkrankenpflege Burgenland (MOKI) hat in Neusiedl am See eine Landesgeschäftsstelle eröffnet. MOKI Burgenland besteht seit 15 Jahren und hat nun ein Stützpunktbüro, von wo aus die Koordination gemacht wird.

Der Verein MOKI fungiert als Dachverband für insgesamt 20 diplomierte Kinderkrankenpflegerinnen. Diese kümmern sich um die Pflege und Betreuung von kranken und behinderten Kindern und Jugendlichen zu Hause in ihrer gewohnten und familiären Atmosphäre. Auch Elternberatung gehört dazu. Das neue Büro soll nun zum Treffpunkt für die Mitarbeiterinnen werden.

Seit 2004 gibt es eine Kooperation zwischen MOKI und dem Land Burgenland. Das Land fördert Familien, welche die mobile Kinderhauskrankenpflege in Anspruch nehmen, indem bis zu 90 Prozent der Kosten übernommen werden, erklärte Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) bei der Eröffnung der MOKI-Landesgeschäftsstelle.

Heuer wird der Verein vom Land mit 72.000 Euro unterstützt. Bis dato bekam MOKI insgesamt eine Million Euro an Landesförderungen.

