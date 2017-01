Stadtbus Eisenstadt: 10.000 Fahrgäste zu Beginn

Eine erste Bilanz hat die Stadtgemeinde Eisenstadt rund einen Monat nach Einführung des Stadtbussystems in der Landeshauptstadt gezogen: An die 10.000 Fahrgäste habe es in den ersten zwei Wochen nach der Inbetriebnahme gegeben.

Start für die „Georg“, „Martin“ und „Vitus“ genannten Linien war am 12. Dezember 2016, wobei das Angebot bis Jahresende kostenlos war. Seit 2. Jänner 2017 schlägt sich eine Einzelfahrt mit einem Euro und ein Tagesticket mit zwei Euro zu Buche. Dennoch sei das Interesse „auch nach der anfänglichen Phase gleich hoch geblieben“, meinte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) in einer Aussendung.

Inzwischen würden täglich rund 1.000 Menschen die drei Busse nutzen. Etwa ein Drittel der Fahrgäste besitze eine Jahreskarte. Derzeit finde eine Evaluierung statt, mögliche Anpassungen sollen nach den Semesterferien erfolgen.

