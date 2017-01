Lenkrad samt Sperre entfernt und davongefahren

Bei einer Schwerpunktaktion am Wochenende in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) hat die Polizei einen polnischen Klein-Lkw wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde mit einer Lenkradsperre gesichert, was den Lenker nicht an der Weiterfahrt hinderte.

Bei der Kontrolle des Kleinlasters stellte sich heraus, dass der Kopf der Anhängerkupplung nur noch von zwei eingerissenen Schrauben gehalten wurde. Weiters war die Auflaufbremse defekt.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der Lenker hatte bis Montagvormittag Zeit, um sein Fahrzeug zu reparieren. Bis dahin sicherte die Polizei den Klein-Lkw mit einer Lenkradsperre. Als die Beamten jedoch am Montag zum Anhalteort zurückkehrten, fanden sie nur noch das Lenkrad samt Sperre vor. Der Fahrer dürfte es gegen ein anderes getauscht haben.

81 Anzeigen insgesamt

Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion 23 Schwerfahrzeuge angehalten und 81 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet. In sechs Fällen nahmen die Beamten die Kennzeichen ab. Eine ungarische Skifahrergruppe musste auf ein Ersatzfahrzeug umsteigen, da in ihrem Kleinbus die Bodenplatte durchgerostet war.