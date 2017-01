Stegersbach: „Das Leben ist mir geblieben“

In der Nacht auf Donnerstag ist das Holzblockhaus von Christian Kernbichler in Stegersbach komplett abgebrannt. Auch wenn er alles verloren habe, das Leben sei ihm geblieben, meinte der Berufsmusiker und will sein Haus wieder aufbauen.

In der Nacht auf Donnerstag bekämpften sieben Feuerwehren den Brand des Holzblockhauses. Erst in der Früh war klar, dass sich zum Glück niemand im Haus aufhielt. Der Besitzer übernachtete bei seiner Lebensgefährtin in Oberwart.

Am Sonntag, drei Tage später, war das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Christian Kernbichler, Jahrgang 1964 und Berufsmusiker, war noch immer leicht geschockt. Wo sein Zuhause war, war nun ein Haufen Schutt und Asche. „Nichts ist mehr da - kein Gewand, keine Dokumente. Ich werde wohl noch eine Woche brauchen, um das zu realisieren“, meinte Kernbichler.

Von Polizei verständigt

Am Abend vor dem Brand spielte Christian Kernbichler - alias Mr. Bojangles - beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsbundes in Güssing. Erst bei der Heimfahrt beschloss er, nicht in Stegersbach zu übernachten, sondern bei der Lebensgefährtin in Oberwart. Er habe glücklicherweise bei seiner Lebensgefährtin geschlafen, denn den Brand hätte er wohl nicht überlebt, die Polizei habe ihn dort verständigt und gesagt, dass sein gesamtes Anwesen abgebrannt sei, schilderte Kernbichler.

Unterstützung von Freunden

In dem Haus war nicht nur seine Wohnung untergebracht, sondern auch die von ihm geleitete Popmusikschule. Kernbichler sammelte alte Autos - alles wurde ein Raub der Flammen. Brandursache dürfte ein Defekt am Gefrierschrank gewesen sein. „Es wird einen Versicherungsbericht geben. Es ist alles versichert. Ich möchte alles wegräumen und genauso wieder aufbauen. Das war mein Leben, viele haben sich hier wohlgefühlt, die Popmusikschule war untergebracht, deshalb möchte ich es genauso wieder haben“, so Kernbichler.

„Wenn du lebst, kannst du neu anfangen“

Sein Vater würde in der Nähe wohnen, dort käme er derzeit unter und auch bei seiner Lebensgefährtin sei er gut versorgt. In den vergangenen Tagen habe er sehr viel Zuspruch und Unterstützung von Freunden und Verwandten erfahren - auch das würde ihm über diese schwierige Zeit helfen, so Kernbichler. „Die Freude des Überlebens ist größer als die Trauer des Verlusts eines Hauses oder Besitzes. Denn wenn du lebst, kannst du neu anfangen, sonst geht das nicht“, sagte Kernbichler durchaus gefasst.

