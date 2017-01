SVM: Testspiel vor Neustart

Letzte Woche ist der SV Mattersburg mit dem neuen Trainer Gerald Baumgartner in die Vorbereitung gestartet. Freitag wurde in der Fußballakademie gegen den FAC getestet - und dabei standen auch einige neue Gesichter am Rasen.

Neo-Trainer Gerald Baumgartner konnte mit dem Beginn der Vorbereitung zufrieden sein. Zwei Testspiele absolvierte Mattersburg - zweimal ging Mattersburg als Sieger vom Platz. Gegen den Erstligisten FAC setzte sich Mattersburg 3:2 durch. Auf den neuen Mann an der Seitenlinie wartet aber noch viel Arbeit.

„Wir haben über weite Strecken den Gegner dominiert. Wir haben auch schnell nach vorne gespielt und gut umgeschalten, aber doch zwei Tore mit zwei individuellen Fehlern bekommen. Das müssen wir sofort abstellen. Im Ballbesitz waren wir schon ganz gut. Wir haben daran gearbeitet, dass wir kompakter stehen und im Verbund besser verteidigen“, so Baumgartner.

ORF

ORF

Neue Spieler

Gegen den FAC waren neue Gesichter dabei. Wie zum Beispiel Michael Drga, der von den Amateuren hochgezogen wird und auch den Siegestreffer erzielte. Am Kader wird noch gefeilt. Ein möglicher Neuzugang ist Mittelfeldmann Kevin Hinterberger von Regionalligist ATSV Stadl Paura. Der Mittelfeldmann ist derzeit Trainingsgast beim Tabellenschlusslicht. Der spanische Trainingsgast Jorge Shafa ist wohl kein Thema mehr.

ORF

Veränderungen tun gut

Während angeschlagene Spieler wie Patrick Farkas oder Alexander Ibser noch geschont werden, kehrte Thorsten Mahrer nach seiner Verletzungspause in die Innenverteidigung zurück. Die Veränderungen der letzten Zeit scheinen dem gesamten Team gut getan zu haben. In der Mannschaft sei einiges verändert worden, die Stimmung unter den Spielern sei gut und jeder freue sich auf die Saison, meinte Spieler Sven Sprangler.

Co-Trainer Kurt Russ zeigte sich zuversichtlich und hoffte, dass wie wichtigen Punkte gemacht werden, um in der Bundesliga zu bleiben. Das nächste Testspiel bestreitet Mattersburg am Dienstag gegen die Ungarn Haladas Szombathely. Am 23. Jänner geht es dann ab nach Portugal. Dort will sich Mattersburg den nötigen Feinschliff für die Aufgabe Klassenerhalt holen.

