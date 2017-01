Gewerbegymnasium bangt um Schüler

Die „Matura mit Lehre“, sorgte vor einigen Jahren noch für den großen Erfolg des Gewerbegymnasiums Güssing. Mittlerweile ist das Interesse aber deutlich abgeflaut. Man würde sich mehr Zuspruch wünschen, heißt es.

Derzeit besuchen 276 Schülerinnen und Schüler das BORG Güssing. 23 von ihnen machen eine duale Ausbildung, das bedeutet, dass sie neben der Matura auch noch eine Tischler-, Elektriker- oder Informationstechniker-Lehre machen. Vor rund zehn Jahren haben noch bis zu 100 Schüler die duale Ausbildung absolviert.

Lehre noch nicht so attraktiv wie sie sein könnte

Warum das Interesse so stark gesunken ist, erklärt sich der Obmann des Trägervereins Freunde des Gewerbe-Gymnasiums Güssing Jürgen Grof damit, dass die Bevölkerungszahlen im Südburgenland zurückgehen würde. Außerdem sei es nicht so einfach 14-jährigen Schülern beizubringen, dass eine zusätzliche Ausbildung für sie im weiteren Berufsleben von Vorteil sein werde. Die Lehre sei derzeit auch noch nicht so attraktiv wie sie sein könnte, so Grof.

Gute Chancen für die Zukunft

Die stark rückläufigen Schülerzahlen am Gewerbegymnasium seien zwar besorgniserregend, der Fortbestand sei derzeit aber nicht gefährdet, so Direktor Franz Flamisch. Das Gymnasium sei nicht in Gefahr, denn man denke, dass einen die Partner weiterhin unterstützen werden. Um das Gewerbegymnasium attraktiver zu machen sei es aber notwendig, dass auch von der öffentlichen und wirtschaftlichen Seite mehr Bedeutung auf den Beruf des Facharbeiters gelegt werde, da der für die Zukunft extrem positiv sei, so Flamisch. Deshalb wird die Matura mit Lehre auch vom Land Burgenland, der Stadtgemeinde Güssing sowie der Arbeiter- und Wirtschaftskammer gefördert.