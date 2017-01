Traktor über Böschung gestürzt

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Donnerstag in Mogersdorf ein Traktor über eine Böschung gestürzt und in einem Bachbett gelandet. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Fahrzeuglenker war am Donnerstag in einem Waldstück bei Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) mit Waldarbeiten beschäftigt. Dabei rutschte er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Traktor über eine Böschung. Das Fahrzeug wurde bei dem Absturz noch von einem Baum abgefangen und kam seitlich in einem Bachbett zu liegen. Der Lenker konnte sich noch selbst befreien und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der schwer beschädigte Traktor musste von der Feuerwehr Mogersdorf mit einer Seilwinde geborgen werden. Das Fahrzeug wurde nach der Bergung aus dem Wald geschleppt und gesichert für den Abschleppdienst abgestellt.