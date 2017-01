Burgenland Schlusslicht bei Deutschkursen

Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch hat österreichweit das Angebot an Deutschkursen für Flüchtlinge erhoben. Während zum Beispiel in Wien und Salzburg gute Angebote bereitgestellt werden, gehört das Burgenland zu den Schlusslichtern.

In den Bundesländern gibt es gravierende Unterschiede was das Angebot von Deutschkursen für Flüchtlinge betrifft. Das ist das Ergebnis zu dem eine österreichweite Untersuchung der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch kommt. Während Tirol, Wien und Salzburg vergleichsweise gute Kursangebote bereitstellen, bilden Vorarlberg, Kärnten und auch das Burgenland die Schlusslichter im Bundesländervergleich, so die Recherche von SOS Mitmensch.

ORF

Große Unterschiede in den Ländern

Erhoben wurde dabei, ob es im jeweiligen Bundesland einen Masterplan für flächendeckende Deutschkurse gibt, wie viele Asylsuchende tatsächlich einen Kurs besuchen können, wie intensiv die Kurse sind, welche Kursniveaus angeboten werden und wie lange die Wartezeiten für die Kursteilnahme sind.

Auffallend seien die extremen Unterschiede zwischen den neun Bundesländern. So erreichten die Kurse, je nach Bundesland, zwischen 25 und 86 Prozent der Asylsuchenden. Unterrichtet werde zwischen einer und 20 Stunden pro Woche. In Vorarlberg und dem Burgenland gebe es bisher noch keinen Plan für flächendeckende Deutschkurse, so die Organisation.

Bundesweit einheitliches Vorgehen gefordert

SOS Mitmensch sprach von einem vorläufigen Vergleich, denn in manchen Bundesländern seien die Maßnahmen erst im Anlaufen. Man wolle das Angebot aber in einigen Monaten erneut prüfen, hieß es. Die Länder seien gefordert ihr Angebot weiter zu verbessern. Von der Bundesregierung wünsche man sich Maßnahmen, denn mittelfristig brauche es ein bundesweit einheitliches Vorgehen beim Angebot von Deutschkursen, so die Leiterin der SOS-Mitmensch-Recherche Sonja Dries.

Links: