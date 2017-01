Grippewelle auf Höhepunkt

Die Grippewelle hält weiter an. Alleine in Wien hat es in der vergangenen Woche um knapp 20.000 Grippe-Neuerkrankungen mehr gegeben. Auch im Burgenland ist die Virusaktivität sehr hoch, heißt es von der Landessanitätsdirektion.

Bei der Burgenländischen Gebietskrankenkasse sind in der vergangenen Woche 70 Grippefälle und fast 1.000 grippale Infekte registriert worden, deutlich mehr als in der Woche davor mit 50 Grippefällen und 800 grippalen Infekten. Allerdings sind das bei Weitem nicht alle Grippekranken im Burgenland, denn die BGKK hat nur Zahlen über Erwerbstätige und Arbeitslose. Kinder und Pensionisten werden von ihr nicht erfasst. Doch gerade bei Patienten, die älter als 65 Jahre sind, gebe es auch schwere Verläufe der Krankheit, sagte Landessanitätsdirektorin Claudia Krischka.

Halbzeit der Grippewelle erreicht

In der Regel dauert eine Grippewelle acht bis zwölf Wochen. Derzeit befinden wir uns in der Woche vier und haben damit im besten Fall die Halbzeit erreicht. Eine gute Nachricht für die wenigen, die sich gegen Grippe impfen haben lassen: Der Impfstoff passe im Moment noch, so die Auskunft von der Virologie der Medizinischen Universität Wien. Es könne sich sogar auszahlen, sich jetzt noch impfen zu lassen, allerdings müsse man sofort handeln und dürfe nicht mehr warten, hieß es.

