Bussard angeschossen: Anzeige beim BKA

In Schattendorf (Bezirk Mattersburg) ist ein angeschossener Mäusebussard gefunden worden. Mäusebussarde sind ganzjährig geschont und dürfen daher nicht bejagt werden. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ erstattete deshalb eine Anzeige beim Bundeskriminalamt (BKA).

Der Mäusebussard war zu Silvester laut „Vier Pfoten“ mit einem verletzten Flügel auf einem Feld gefunden worden und wurde danach in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee in Niederösterreich (Bezirk Gänserndorf) gebracht. Beim Röntgen in der Veterinärmedizinischen Universitätsklinik habe man dann die Schussverletzung festgestellt, hieß es von der Tierschutzorganisation am Donnerstag.

Vier Pfoten

In einem Unterarmknochen steckten kleine Schrotsplitter, die man nicht herausoperieren konnte. Zudem weise der Vogel erhöhte Bleiwerte im Blut auf. Ob der Flügel vollständig ausheilen werde, könne noch nicht gesagt werden. Die Tierschützer erstatteten eine Anzeige beim Bundeskriminalamt, Abteilung Umweltkriminalität.